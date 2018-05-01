رئيس السكة الحديد يوجه قيادات القطاع بتسهيل سفر الركاب

أعلن المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تكفل تسهيل سفر الركاب، وتكثيف الرقابة على شبابيك حجز وصرف التذاكر داخل صالات الحجز بمعرفة أجهزة التفتيش المختلفة بالهيئة، وتشكيل لجان تفتيشية بمناطق الهيئة المختلفة للحد من هذه الظاهرة من خلال تكثيف الحملات التفتيشية عللى مكاتب التذاكر وتشديد الرقابة عليها.

وقال رئيس الهيئة، في بيان صادر اليوم، إنه أجريت عدة تنقلات بين صرافي التذاكر بعدد من المحطات مثل محطة كوم أمبو وادفو ونقلهم إلى محطات أخري واستبدالهم بصرافين آخرين وتوزيع الصرافين القدامى بمحطات أخرى، وذلك من أجل تحفيز الصرافين لتقديم الخدمات لجمهور المسافرين.

وأكد رئيس الهيئة، أن ذلك بناءا على توجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل، لرئيس وقيادات السكك الحديدية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل سفر الركاب والمراقبة الشديدة لشبابيك التذاكر في جميع خطوط شبكة السكك الحديدية، وخاصة في صعيد مصر التي تشهد إقبالًا شديدًا من قبل المواطنين للسفر عبر القطارات.

وأضاف "سالم"، أن هذه الإجراءات تشمل استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات والشرطة المحلية وإتاحة المقاعد بالقطارات المكيفة للحجز قبل السفر بـ15 يومًا من خلال مكاتب التذاكر بالمحطات ومكاتب المدينة وماكينات الصرف الذاتية للتذاكر، وعن طريق موقع الهيئة عبر الإنترنت بنسبة 10% من المقاعد المتاحة تيسيرا على المسافرين.

وأكد رئيس الهيئة، أن الإجراءات تضمنت عدم السماح بصرف أكثر من 4 مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب تحقيق إثبات الشخصية، مضيفًا أنه سيتم ضم عربة درجة أولى، وعربة درجة ثانية يوميا وبصفة مستديمة لقطارات "89، 997، 989" بالوجه القبلي والبحري بذات الأسعار المعمول بها دون أي زيادة بالهيئة، ما يعني زيادة الطاقة المتاحة للركاب لمقابلة طلبات جمهور المسافرين خاصة الوجة القبلي، مبينا أنه يجرى ترحيل مقاعد خالية على هذه القطارات بصفة يومية للمحطات التالية لمحطات القيام، وضم عربات درجة أولى وثانية مكيفة أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع علي قطارات "983، 987" لمواجهة الطلب المتزايد على السفر بالقطارات.

كما أعلن "سالم"، أنه يوجد مقاعد متاحة يوميا على جميع القطارات المكيفة يتم ترحيلها آليا على محطات توقف القطارات وعن طريق الحجز المركزي للعربات العلاوة مما أدي إلي توافر المقاعد وزيادة العرض عن الطلب والقضاء علي ظاهرة الإتجار في السوق السوداء، مشيرا إلى أن الهيئة لا تتوانى في توفير التذاكر لجمهور المسافرين.