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الوطن

"أمن الجيزة" يضبط 29 متهما في قضايا مخدرات وسلاح

منذ 7 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
"أمن الجيزة" يضبط 29 متهما في قضايا مخدرات وسلاح

اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث

ضبطت مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، 29 متهما، متورطين في الاتجار بالمخدرات، ومتهمين بحيازة أسلحة نارية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بشن حملات لضبط الخطرين والهاربين من أحكام قضائية، والتصدي للجريمة بشتى طرقها.

وشنت مديرية أمن الجيزة، حملات أمنية على مدار الأيام الماضية، استهدفت البؤر الإجرامية بالمحافظة بالكامل، حيث ضبط عدد كبير من المتهمين في قضايا مختلفة بالإضافة إلى تشكيلات عصابية.

شارك في الحملات الأمنية عدد كبير من ضباط إدارة البحث الجنائية، والمرافق والمرور، على رأسهم اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، وتمكنت القوات من تحرير 874 مخالفة مرورية في حملات استهدفت إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور في المحافظة.

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