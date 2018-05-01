قوافل الإصحاح البيئي تواصل عملها في جنوب سيناء

تواصل قافلة الإصحاح البيئي والطبي، اليوم، عملها داخل قرية رأس مسلة، بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، التي يصل عدد سكانها إلى 3771 نسمة، وتخدم القرية 12 تجمعا سكنيا.

وقال عمرو كشك، مدير إدارة المشروعات بالجامعة، إن القافلة كشفت داخل الوحدة الصحية بالقرية على 18 حالة عظام، و45 حالة أنف وأذن، و12 حالة رمد، و16 حالة نساء، و31 حالة أطفال، و30 باطنة، و57 طب أسرة، و62 حالة جلدية، و44 أسنان، و5 مسالك، ليبلغ عدد الحالات 324، وتم صرف جميع الأدوية اللازمه لهم مجانا.

وأضاف كشك أنه نظمت ندوة تثقيف صحي حول فحص الثدي، وطرق الوقاية من أمراض سرطان الثدي والطرق المناسبة لتغذية الحامل منذ بداية الحمل، وحتى بعد الرضاعة، كما تناولت الندوة للتعلم المبدئي للإسعافات الأولية في المنزل وخصوصا إسعاف الأطفال.

وأكد أن القافلة البيطرية أجرت الكشف على 150 حالة من الماعز، و40 حالة بين الأغنام، وكشفت على 200 دجاجة، و30 بطة، و30 حمامة، و4 أرانب ليصل الاجمالي إلى 450 حالة، وتم صرف الأدوية والتحصينات اللازمة لتلك الحالات.

واشار إلى أن القافلة الزراعية زارت مزارع الزيتون ووجدت أن الإصابة الأساسية هي دودة ورق الزيتون، وتم عقد ندوة تثقيفية زراعية حول طرق عمل التركيزات والإرشاد الزراعي، وترشيد استخدام المياه، كما تم زيارة مزارع الصوب الزراعية وبعض أشجار الفاكهة، مثل الجوافة، وحددت الأمراض المصابة بها كذبابة الفاكهة.