فنزويلا تقدم إغراءات كبيرة لمن يشتري عملتها الإلكترونية

عرضت فنزويلا على الهند، حسومات بنسبة 30% من قيمة النفط الخام، إذا وافقت نيودلهي على استخدام العملة السبرانية الفنزويلية El Petro.

وقالت صحيفة Business Standard اليومية الهندية، إن ممثلي فنزويلا قدموا الاقتراح خلال زيارتهم للهند في مارس الماضي.

ونقلت الصحيفة عن، موهيت كالرا، رئيس البورصة الهندية للعملات الالكترونية Coinsecure، أن ممثلي فنزويلا يجوبون مختلف أنحاء العالم بحثا عن زبائن لعملتهم السبرانية.

وأشار إلى أن السلطات الفنزويلية، مستعدة للسماح للبورصة الهندية المذكورة بالمشاركة في مداولات الـ El Petro التي أطلقتها فنزويلا في 20 فبراير.

وحذرت الولايات المتحدة من مخاطر استخدام هذه العملة المشفرة بسبب العقوبات المفروضة على كاراكاس.

وفي مارس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه فرض قيود على العمليات مع العملة الفنزويلة الجديدة.