تسجيل الدخول

الوطن

أذربيجان وتركيا تناقشان مسائل التخطيط الدفاعي المشترك

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
أذربيجان وتركيا تناقشان مسائل التخطيط الدفاعي المشترك

أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم، أن أذربيجان وتركيا ناقشتا في أنقرة المشاريع الدفاعية المشتركة، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية، لوكالة "سبوتنيك": "يشارك ممثلو الجيش الأذربيجاني في لقاء تبادل الخبرات للتعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال "تخطيط الدفاع والإستراتيجية العسكرية " في أنقرة". 

والجدير بالذكر أن الرئيس التركي السابق عبد الله جول وقّع اتفاقية تعاون استراتيجي بين تركيا وأذربيجان عام 2010 لتعزيز العلاقات بين الدولتين في شتى المجالات.

وفي عام2013 أسفر الاجتماع الثالث للمجلس الاستراتيجي الأعلى بين الدولتين عن التوقيع على بروتوكول التعاون العلمي والتقني بين هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية وأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

وكذلك مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعات وريادة الأعمال بين وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا في الجمهورية التركية ووزارة تكنولوجيا الاتصالات والعلوم في جمهورية أذربيجان، واتفاقية النقل الدولي المشترك للبضائع بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية أذربيجان.

 

أخبار متعلقة

أذربيجان: تصفية إرهابيين كانوا يخططون لشن أعمال إرهابية في البلاد

أذربيجان: تصفية إرهابيين كانوا يخططون لشن أعمال إرهابية في البلاد
أمين عام "أوبك" يزور أذربيجان 17 مارس الجاري

أمين عام "أوبك" يزور أذربيجان 17 مارس الجاري
رئيس أذربيجان مهنئا السيسي: سنواصل مساعينا لتوطيد العلاقات

رئيس أذربيجان مهنئا السيسي: سنواصل مساعينا لتوطيد العلاقات
إعادة انتخاب رئيس أذربيجان "الهام علييف" بغالبية 86% من الأصوات

إعادة انتخاب رئيس أذربيجان "الهام علييف" بغالبية 86% من الأصوات

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

محافظ القاهرة: غرفة العمليات في انعقاد دائم وإرسال تقارير لـ"الوزراء"

محافظ القاهرة: غرفة العمليات في انعقاد دائم وإرسال تقارير لـ"الوزراء"

داعية سعودي يثير جدلا بعد نشره صورته برفقة أخته دون حجاب: عندكم اعتراض

داعية سعودي يثير جدلا بعد نشره صورته برفقة أخته دون حجاب: عندكم اعتراض

ضبط 11 مسؤولا بـ"تموين القليوبية" استولوا على 42 ألفا من أموال الدعم

ضبط 11 مسؤولا بـ"تموين القليوبية" استولوا على 42 ألفا من أموال الدعم

وزير الاتصالات الإيراني يعلق على حجب "تلجرام"

وزير الاتصالات الإيراني يعلق على حجب "تلجرام"

فنزويلا تقدم إغراءات كبيرة لمن يشتري عملتها الإلكترونية

فنزويلا تقدم إغراءات كبيرة لمن يشتري عملتها الإلكترونية

اختيارات الوطن

العمال فى عيدهم: «مانعرفش معاده»

العمال فى عيدهم: «مانعرفش معاده»

«فرغلى» يجوب الموالد بـ«طبول» من جلد الماعز: «زور وفرّح عيالك»

«فرغلى» يجوب الموالد بـ«طبول» من جلد الماعز: «زور وفرّح عيالك»

أحلام معلقة على «توك توك ٧ راكب»: لا زباين ولا قطع غيار

أحلام معلقة على «توك توك ٧ راكب»: لا زباين ولا قطع غيار

رحلات للخارج بالتقسيط: «صيّف فى فيينا.. وشتّى فى باريس»

رحلات للخارج بالتقسيط: «صيّف فى فيينا.. وشتّى فى باريس»

إخلاء مكتبة أمريكية بسبب «ثمرة فاكهة»

إخلاء مكتبة أمريكية بسبب «ثمرة فاكهة»

الأكثر قراءة

عاجل