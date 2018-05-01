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الوطن

مدير أمن القليوبية يتفقد خدمات إدارة الطرق والمنافذ بالطريق الزراعي

منذ 17 دقيقة
كتب: حسن صالح
مدير أمن القليوبية يتفقد خدمات إدارة الطرق والمنافذ بالطريق الزراعي

مديرية امن القليوبية

فاجأ اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، خدمات إدارة الطرق والمنافذ بالطريق الزراعي، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بمداومة المرور على الخدمات والتمركزات الأمنية، وتوعية القوات بالظروف الراهنة.

وشدد خيرت على القوات باليقظة التامة، أثناء تمشيط الطرق وارتداء الصديري الواقي من الرصاص أثناء الخدمة، ومراعاة حالات استخدام السلاح وفقا للقانون، على أن يتم التعامل وفقا لأمر قائد المجموعة.

وشدد مدير أمن القليوبية، على حسن معاملة المواطنين، وضرورة تقديم أي مساعدة لهم على الطرق.

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