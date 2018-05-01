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الوطن

صلاح فوزي: لا عوار دستوري بقانون الإعلاميين.. واللجنة مهمتها التأسيس

منذ 17 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
صلاح فوزي: لا عوار دستوري بقانون الإعلاميين.. واللجنة مهمتها التأسيس

د. صلاح فوزي

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون نقابة الإعلاميين ليس به عوار دستوري حسبما صرح حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة بزعم أن القانون يمنع أعضاء اللجنة من حق دستوري يتمثل في الترشح للانتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة.

وتابع فوزي في تصريح للوطن قائلًا "إن اللجنة المؤقتة هي التي تبدأ تأسيس النقابة واتخاذ الإجراءات، فمنطقي ألا يكون لهم حق الترشح فى أول مجلس".

وتنص المادة 87 من الدستور على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء الواجب في حالات محددة يبينها القانون".

وتابع فوزي، الذي كان عضوًا في "لجنة العشرة" لوضع الدستور، قائلاً: "الاحتجاج بالمادة المتعلقة بالحقوق السياسية غير جائز، لأنها تتعلق بانتخاب مجلس نواب والمحليات ورئيس الجمهورية"، لافتًا إلى أن القانون نص على أن يتقدم المتظلم من قرارات النقابة لمحكمة القضاء الإداري، وأنه حتى لو نص على التقدم بالتظلم للإدارية العليا، أعلى سلطة قضائية بمجلس الدولة، فلا يوجد تجاوز لتسلسل المحاكم وغضاضة فى ذلك، حيث إن الطعون المقدمة في الانتخابات الرئاسية نص القانون على تقديمها أمام الإدارية العليا مباشرة، واختتم كلامه بقوله: "لا يوجد أي عوار دستوري في القانون".

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