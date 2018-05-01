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الوطن

غدا.. نظر دعوى مطالبة الحكومة بتقنين أوضاع "أوبر وكريم"

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد عيسى
غدا.. نظر دعوى مطالبة الحكومة بتقنين أوضاع "أوبر وكريم"

سيارات أوبر- ارشيفية

تنظر الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا، أولى جلسات الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، نيابة عن نيهال الطنطاوي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم قانونًا في تقنين وضع شركتي أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لها، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهما.

وحملت الدعوى رقم 32395 لسنة 72 ق، واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء "النقل والمواصلات، الداخلية، الاستثمار، التنمية المحلية، الاتصالات"، ورئيس مصلحة الضرائب ومدير الإدارية العامة للمرور، والممثل القانوني لشركة أوبر، والممثل القانوني لشركة كريم.

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