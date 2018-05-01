نتنياهو: لا نسعى لحرب مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن إسرائيل لا تسعى لحرب مع إيران وذلك بعد يوم من كشفه ما وصفه بأنه دليل على وجود برنامج أسلحة نووية إيراني سري، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء

طرح نتنياهو ذلك بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما إن كانت الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق موقع عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية بهدف كبح جماح برنامج إيران النووي.

وانتقد كل من نتنياهو وترامب الاتفاق منذ وقت طويل. وخلال عدة مقابلات تلفزيونية أمريكية يوم الثلاثاء أوضح نتنياهو نقاطه مباشرة للشعب الأمريكي.

ومن المعروف أن ترامب يشاهد برامج الصباح الباكر الأمريكية ويكتب على تويتر رد فعله عليها.

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لحرب مع إيران قال نتنياهو في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن) ”لا يسعى أحد وراء مثل هذا التطور. إيران هي التي تغير القواعد في المنطقة“.

ووصفت إيران تصريحات نتنياهو أمس الاثنين بأنها دعاية. وتقول طهران إن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط.