رئيس الوزراء يتابع استعدادات "رمضان" وتدابير مواجهة الطقس بالإسماعيلية

تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، استعدادات محافظة الإسماعيلية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتجهيزاتها تحسبًا للطقس السيئ والعواصف الترابية.

ودار حوار بين رئيس مجلس الوزراء والمحافظ لمتابعة ما جرى تنفيذه من إجراءات، وإعدادات والتجهيز لإقامة معرض "أهلا رمضان" السنوي، واستعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم، والاطمئنان على توافر كافة السلع بالأسواق والمنافذ، مع التأكيد على مراقبة وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.