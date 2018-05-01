الجيش الليبي يدمر دبابة للإرهابيين جنوب درنة

تمكنت قوات الجيش الليبي من تدمير دبابة تابعة لعناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المدرجة على لائحة الإرهاب جنوب مدينة درنة، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

وقال المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبرة، إن الجيش أشعل النيران بالدبابة التابعة للإرهابيين بالقرب من النصب التذكاري في محور الظهر الحمر جنوب مدينه درنة.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرض حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة.

وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.