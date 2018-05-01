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الوطن

قائد بالجيش الليبي: الذعر يسيطر على الإرهابيين في "درنة"

منذ 5 دقيقة
كتب: وكالات
قائد بالجيش الليبي: الذعر يسيطر على الإرهابيين في "درنة"

الجيش الليبي.. صورة أرشيفية

قال قائد السرية الأولى مشاة الأبرق بالجيش الليبي، صلاح بوطبنجات، إن الجماعات المتطرفة في مدينة درنة الليبية مصابة بحالة من الذعر بعد زيارة قائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى غرفة العمليات العسكرية في درنة.

ونقل موقع "المتوسط" الليبي المحلي، عن "بوطبنجات"، إن الجماعات المتطرفة قامت بتغيير تمركزاتهم فبعد أن كانت حول المدينة قاموا بالدخول إلى الأحياء السكنية ليتحصنوا فيها.

وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة قامت أيضا بالاستيلاء على محطات وقود داخل درنة.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرض حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة.

وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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