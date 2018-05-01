رئيس البرازيل يدعو العاطلين عن العمل إلى عدم فقدان الأمل

دعا الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، أمس الاثنين، المواطنين العاطلين عن العمل إلى "عدم فقدان الأمل"، وذلك في بيان رسمي صدر بمناسبة عيد العمال.

وجاء في البيان "أنتم، الذين يبحثون عن عمل، لا تفقدوا الأمل"، مضيفا "الاقتصاد البرازيلي ينمو، والمزيد والمزيد من الوظائف والفرص تخلق كل يوم".

كما انتقد تامر معارضيه أيضا في البيان قائلا "بينما يقضي بعض الناس وقتهم في نقد الآخرين، فإننا نكرس أنفسنا للعمل".

يذكر أن معدل البطالة في البلاد قد ارتفع إلى 13.1%، بينما بلغ تعداد العاطلين عن العمل 13.7 مليون شخص في إبريل.