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الوطن

"وكيل الأزهر" يلتقي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل

منذ 11 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
"وكيل الأزهر" يلتقي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل

جانب من اللقاء

بحث الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، اليوم، والدكتور محمد الزغبي، رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، يرافقه محمد زينهم عابدين رئيس الجمعية الإسلامية بالعاصمة ريودي جانيرو، دعم سبل التعاون بين الأزهر واتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل من خلال تدريب الأزهر لأئمة الاتحاد وإنشاء مركزا لتعليم اللغة العربية.

وقال وكيل الأزهر، "الإسلام كفل حرية العقيدة للجميع، وهناك مساحة كبيرة من المشتركات الإنسانية التي نستطيع أن نعمل من خلالها وذلك لتصحيح المفاهيم التي شوهتها عصابات التطرف والإرهاب في العالم، مؤكدا أنه يجب إعلاء من القيم الأخلاقية التي تشترك فيها الأديان جميعا مثل الصدق والأمانة حتى نستطيع أن نعبر بسفينة العالم بأمان من محاولات تلك العصابات المتطرفة".

وأكد وكيل الأزهر، أن تعليم اللغة العربية لأبناء المسلمين فى الخارج يسهم كثيرا فى الحفاظ عليهم وفهمهم لدينهم فهما صحيحا، ويحميهم من الوقوع في براثن العصابات المتطرفة، مشيرا إلى استعداد الأزهر الكامل لاستقبال أئمة البرازيل وتدريبهم والمساهمة من خلال خبراته فى دعم برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتوفير منح طلابية لأبناء المسلمين فى البرازيل للدراسة بالأزهر.

فيما أكد رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية، أن الأزهر يقوم بدور محوري في الحفاظ على اللغة العربية وتصحيح صورة الإسلام ومواجهة فكر التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن الأزهر هو المرجعية الأولى لاتحاد المسلمين في البرازيل وسيكون هناك تعاون كبير خلال الفترة المقبلة من أجل خدمة الإسلام والمسلمين من خلال ما يقدمه الأزهر.

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