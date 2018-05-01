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الوطن

عفاف شعيب عن إيناس عز الدين: "ملتزمة جدا وتجيد كل الأدوار"

منذ 17 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
عفاف شعيب عن إيناس عز الدين: "ملتزمة جدا وتجيد كل الأدوار"

عفاف شعيب

قالت الفنانة عفاف شعيب، إن الفنانة الشابة إيناس عز الدين، ملتزمة جدًا في عملها، كما أنها ممثلة تجيد كل الأدوار.

وأضافت "شعيب"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "عسل أبيض"، والمُذاع عبر فضائية "ten"، أنها أصيبت خلال تصوير مسلسل "آدم"، بأزمة صحية ودخلت العناية المركزة، مشيرة إلى أن "عز الدين" كانت أول فنانة زارتها، ولم تتركها لحظة "كأنها ابنتها" على حد قولها.

وتشارك عفاف شعيب في مسلسل «فوق السحاب»، مع الفنان هاني سلامة، وستيفانى صليبا وإبراهيم نصر وعفاف ومنى عبدالغني ونهال عنبر وميرنا نور الدين وشادي ألفوس وتوني ماهر وعزة مجاهد، وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج شركة سنرجى التي يترأسها تامر مرسى.

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