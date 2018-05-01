تسجيل الدخول

الوطن

ماتيس يؤكد وقوف واشنطن مع الشعب الأفغاني بعد الاعتداء على الصحافيين

منذ 15 دقيقة
كتب: أ ف ب) -
ماتيس يؤكد وقوف واشنطن مع الشعب الأفغاني بعد الاعتداء على الصحافيين

جيم ماتيس

أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستقف مع الشعب والحكومة في افغانستان بعد يوم من الهجمات التي أدت إلى مقتل العشرات بينهم 10 صحافيين.

وصرح ماتيس للصحافيين في مبنى وزارة الدفاع بأن "قتل الصحافيين وغيرهم من الأبرياء شهادة كبيرة على الجهة التي نقف معها وتلك التي نقف ضدها".

وأكد "سنقف مع الشعب الأفغاني، وسنقف مع الحكومة الافغانية، وستستمر مهمة حلف شمال الاطلسي مع سعينا للتوصل إلى تسوية سياسية".

وصرح ماتيس في وقت سابق من الثلاثاء أن الهجمات التي تستهدف الصحافيين في أفغانستان هي دليل على ضعف الجهاديين لأن هؤلاء يريدون من وراء هذه الاعتداءات ان يتحدث الاعلام العالمي عنهم بهدف زعزعة العملية الانتخابية في هذا البلد.

وردا على سؤال عن الاعتداءات التي أدمت افغانستان الاثنين وأوقعت عشرات القتلى بينهم 10 صحافيين قال ماتيس "هذا هو الامر الطبيعي بالنسبة لمن ليس بامكانهم الفوز في صناديق الاقتراع: هم يلجأون الى القنابل".

وأضاف "انهم بحاجة لأن يروي الاعلام العالمي كل هذا بطريقة تضعف، من خلال هذا النوع من الهجمات، ما وضعهم في موضع دفاعي دبلوماسيا وعسكريا".

وقتل 37 شخصا على الأقل، بينهم 10 صحافيين، في سلسلة تفجيرات وقعت الاثنين في كابول وفي جنوب البلاد. وتبنى تنظيم داعش العمليتين الانتحاريتين المتتاليتين اللتين استهدفتها العاصمة صباحا واوقعتا 5 قتيلا بينهم غالبية الاعلاميون التسعة.

وأكد الوزير انه منذ أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب استراتيجيته الجديدة في أفغانستان والضربات المتتالية التي سددت الى مصادر تمويل حركة طالبان "توقّعنا ان يبذلوا كل ما في وسعهم من اجل إدخال قنابل إلى قلب كابول حتى".

وشدد ماتيس على ان حركة طالبان وتنظيم داعش هما وجهان لعملة واحدة لأن هدفهما واحد ألا وهو "زعزعة الاستقرار".

وقال "يمكنكم الفصل بينهما بصفتهما تنظيمين مختلفين لكن هدفهما هو زعزعة الاستقرار. يجب توقع حصول مثل هذه الامور. هذا هو اسلوبهم".

ولقي عشرة صحافيين بينهم رئيس قسم التصوير في مكتب وكالة فرانس برس في كابول شاه مراي حتفهم في هذه الاعتداءات.

وهزت عمليتان انتحاريتان متتاليتان العاصمة صباح الاثنين ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

وأفادت منظمة مراسلون بلاد حدود أن "الاعتداء الثاني استهدف الصحافة عمدا وهو الهجوم الأكثر دموية (الذي يستهدف الاعلاميين) منذ سقوط نظام طالبان في 2001".

ودانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاعتداء الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية فيما توالت التعازي من الصحافيين عبر موقع "تويتر".

أخبار متعلقة

مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في أفغانستان

مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في أفغانستان
مقتل جندي أمريكي شمال شرقي أفغانستان

مقتل جندي أمريكي شمال شرقي أفغانستان
جيم ماتيس في بغداد بالتزامن مع تطويق القوات العراقية لتلعفر

جيم ماتيس في بغداد بالتزامن مع تطويق القوات العراقية لتلعفر
جيم ماتيس: الولايات المتحدة يجب أن تواصل دعمها للسعودية في اليمن

جيم ماتيس: الولايات المتحدة يجب أن تواصل دعمها للسعودية في اليمن

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

فرحة في المراشدة بعد منحهم أرض مجانية.. و"الفلاح الفصيح": أنا العريس

فرحة في المراشدة بعد منحهم أرض مجانية.. و"الفلاح الفصيح": أنا العريس

عودة حركة الملاحة بمطار أسوان الدولي بعد تحسن الأحوال الجوية

عودة حركة الملاحة بمطار أسوان الدولي بعد تحسن الأحوال الجوية

محافظ الدقهلية يعزي أسرة الشهيد محمد شلال ويوافق على مطالب أسرته

محافظ الدقهلية يعزي أسرة الشهيد محمد شلال ويوافق على مطالب أسرته

دراسة: الرجال الذين يتمتعون بـ"قوة المصافحة" لديهم فرص "زواج" عالية

دراسة: الرجال الذين يتمتعون بـ"قوة المصافحة" لديهم فرص "زواج" عالية

بالفيديو| نيرمين الفقي: فخورة بتكريمي في الأردن وسعيدة بـ"أبوالعروسة"

بالفيديو| نيرمين الفقي: فخورة بتكريمي في الأردن وسعيدة بـ"أبوالعروسة"

اختيارات الوطن

نظام التعليم الجديد في 20 نقطة

نظام التعليم الجديد في 20 نقطة

العمال فى عيدهم: «مانعرفش معاده»

العمال فى عيدهم: «مانعرفش معاده»

«فرغلى» يجوب الموالد بـ«طبول» من جلد الماعز: «زور وفرّح عيالك»

«فرغلى» يجوب الموالد بـ«طبول» من جلد الماعز: «زور وفرّح عيالك»

أحلام معلقة على «توك توك ٧ راكب»: لا زباين ولا قطع غيار

أحلام معلقة على «توك توك ٧ راكب»: لا زباين ولا قطع غيار

رحلات للخارج بالتقسيط: «صيّف فى فيينا.. وشتّى فى باريس»

رحلات للخارج بالتقسيط: «صيّف فى فيينا.. وشتّى فى باريس»

الأكثر قراءة

عاجل