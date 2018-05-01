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الوطن

وزير البيئة: "كل أسرة مصرية مكونة من 5 أفراد بترمي طن زبالة سنويا"

منذ 29 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
وزير البيئة: "كل أسرة مصرية مكونة من 5 أفراد بترمي طن زبالة سنويا"

وزير البيئة

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن ملف القمامة وإدارة المخلفات، من أهم الملفات للوزارة، مؤكدا أن مثل تلك المشاكل يجب أن تُحل من خلال سياسة قومية، بأدوات تشريعية، نظرا لحجم المشكلة.

وأضاف فهمي، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي تامر أمين، أن مصر لديها 20 مليون طن مخلفات منازل وفنادق في السنة فقط، متابعا: "الأسرة المصرية المكونة من 5 أفراد بتطَّلع طن زبالة سنويا".

وتابع الوزير أنه يجب جمع المخلفات ونقلها إلى محطات ترحيل، ومن ثم إدخالها لمصانع تحويل، وما يتبقى منه يتم دفنه دفنا صحي.

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