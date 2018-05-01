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الوطن

"مستقبل وطن" في المنوفية يعلن رفضه الاندماج مع "من أجل مصر"

اليوم PM 10:19
كتب: محمود الحصري
"مستقبل وطن" في المنوفية يعلن رفضه الاندماج مع "من أجل مصر"

مستقبل وطن

أعلن حزب مستقبل وطن بالمنوفية، برئاسة مصطفى بسيوني، في بيان رسمي له، اليوم، رفضه القاطع لاندماج حزب مستقبل وطن مع جمعية من أجل مصر، وذلك لما يراه الحزب إبادة تامة لفكر الحزب وتحطيم لإرادة شباب الحزب في تكوين كيان سياسي خاص لهم.

وأعلن أمين الحزب بالمنوفية، وعضو الجمعية العمومية لحزب مستقبل وطن، في بيان، اليوم، رفضه القاطع والصريح لقرار اندماج الحزب مع جمعية من أجل مصر، وذلك "نظرًا لما تعرض له الحزب وقياداته من ضغوط قوية ومعاملة نراها غير منصفة من قيادات جمعية من أجل مصر، ومحاولة اجتثاث آمال وطموحات الشباب الوطني المخلص لصالح قيادات من عهود سابقة أفسدت الحياة السياسية في مصر ودمرت الاقتصاد المصري، والرغبة الجامحة في إجهاض الفكرة الشبابية الحزبية الوحيدة بمصر والتي كانت أول من رفع شعار نري فيك مستقبل وطن دعما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وطالب الحزب نوابه، والسادة أعضاء الأمانة المركزية والسيد رئيس الحزب بعدم اتخاذ هذا القرار المصيري إلا بعد عرضه علي المؤتمر العام للحزب".

وأضاف البيان "أن الحزب لن يتهاون مع من يحاول تفكيك هذا الكيان الحزبي الشاب، واستبداله بأشخاص سبق وأن اقصوا من الحياة السياسية بمصر".

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