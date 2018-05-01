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الوطن

"صحة الغربية" عن ضحية الولادة القيصرية: نغلق المستشفى حال ثبوت الإهمال

منذ 39 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"صحة الغربية" عن ضحية الولادة القيصرية: نغلق المستشفى حال ثبوت الإهمال

محمد شرشر

علق الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على واقعة وفاة ياسمين أمير، بعد إجراء عملية ولادة قيصرية في مستشفى الدلتا بطنطا، موضحًا أنه شكل لجنة لتقييم الوضع بالمستشفى، ولجنة استشارية من الأطباء لمتابعة الواقعة.

وأضاف "شرشر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أنه لا يقبل أحد بأي إهمال أو تقصير سواء كان في مستشفى حكومي أو خاص، حيث إن التحقيق في تلك الواقعة ما زال مستمرا بالاستعانة بلجان من خارج المنطقة لضمان الحيادية.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق المستشفى حال ثبوت التقصير أو الإهمال  في وفاة ياسمين.

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