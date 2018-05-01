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الوطن

"المترو": مد ساعات التشغيل حتى الثانية صباحا في رمضان

اليوم PM 10:15
كتب: توفيق شعبان
"المترو": مد ساعات التشغيل حتى الثانية صباحا في رمضان

مترو الأنفاق صورة أرشيفية

انتهت شركة المترو من إعداد جداول تشغيل القطارات فى شهر رمضان وقررت مد التشغيل ساعة إضافية ليستمر حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي بدلا من الواحدة صباحا، مع بدء التشغيل يوميا الساعة 5.30 صباحا، بحيث تقترب ساعات التشغيل اليومي من 21 ساعة في اليوم طوال الشهر الكريم.

وقال المهندس على الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق، لـ"الوطن"، إنه سيكون هناك رحلات إضافية بالخطوط الثلاثة للمترو تزامنا مع شهر رمضان المبارك، وذلك لتقديم جميع سبل الراحة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنه سيتم إصدار تعليمات للسائقين بزيادة توقف القطارات بالمحطات المزدحمة طبقاً لجداول التشغيل ولاتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول والصعود بما لا يتعارض مع التشغيل، بالإضافة إلى تشغيل مكاتب الاشتراكات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً طوال شهر رمضان.

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