رئيس بنك مصر: 630 مليون جنيه دعما للتعليم والصحة والعشوائيات في الصعيد

قال الدكتور محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن جمعية الأورمان من الجمعيات المحترمة التي لها باع كبير في الخدمة المجتمعية والمؤسسية، مؤكدًا أن البنك تبرع هذا العام ب630 مليون جنيه للمساهمة في عدة مجالات منها التعليم والصحة والعشوائيات، دعما لأهالي الصعيد.

وأضاف "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن مجلس إدارة البنك على التبرع بمبلغ 300 مليون جنيه لبناء المرحلة الثالثة في مستشفى شفاء الأورمان، وأن البنك سيساهم بهذا المبلغ دعما لأهالي الصعيد، وحمايتهم من تعب السفر إلى القاهرة للعلاج من مرض السفر.

وتابع رئيس بنك مصر أن شهادات "أمان" كانت مبادرة أطلقها الرئيس وبلورتها البنوك الوطنية، موضحا أن بنك مصر وصل لـ590 مليون جنيه شهادات أمان للمواطنين المصريين.