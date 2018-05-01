عطل في خط مياه الخانكة الرئيسي يتسبب في قطع الخدمة عن المواطنين

سادت حالة من الاستياء بين أهالي مدينة الخانكة في القليوبية لاستمرار انقطاع المياه عن المدينة و3 قرى تابعة لها وهي أبو زعبل والجبل الأصفر والمنشية منذ 12 ساعة وحتى الآن، بسبب عطل في محطة المياه.

من جانبه، أشار طلال ربيع، نائب رئيس المدينة، إلى أن العطل بسبب خط المياه الموجود على مدخل محطة المياه الرئيسية قطر 700 ملليمتر، وتم الكشف على الماسورة بعد رفع البلاطات الموجودة عليه ورفع المياه بالغاطسة وجار الإصلاح للعطل وتغير الجزء المراد تغييره من قبل العاملين.

وأضاف ربيع، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي دفعت بـ7 سيارات محملة بالمياه لتوزيعها على المواطنين لحين تشغيل المحطة.