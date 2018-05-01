شاهد بث مباشر لمباراة ليفربول وروما في دوري أبطال أوروبا

تقدم "الوطن" بث مباشر لمباراة ليفربول وروما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستقام على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، الساعة 8:45 مساء.

وتمكن ليفربول من حسم مواجهة الذهاب بنتيجة 5-2 على ملعب آنفيلد، معقل الريدز.

وتوجهت بعثة نادي ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، من أجل مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الجيالورسي، والمقرر لها الأربعاء، على ملعب "الأولمبيكو".

وظهر المصري محمد صلاح ضمن البعثة التي سافرت إلى إيطاليا لخوض هذه المواجهة، كما تواجد مع البعثة ساديو ماني، الذي تعرض للإصابة في لقاء الذهاب.