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الوطن

شاهد مباراة ليفربول وروما بث مباشر في نصف نهائي أوروبا 2-5-2018

اليوم AM 12:54
كتب: الوطن
شاهد مباراة ليفربول وروما بث مباشر في نصف نهائي أوروبا 2-5-2018

محمد صلاح

تنقل "الوطن"، بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، الساعة 8:45 مساء اليوم.

ويسعى الفريق الإيطالي لقلب الطاولة على الفريق الإنجليزي، وتحقيق انتصار كبير على ليفربول، مثلما فعل من قبل مع برشلونة الأسباني وتشلسي الإنجليزي خلال هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، في حين يأمل الريدز، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، في تأكيد وصوله للمباراة النهائية للبطولة لمواجهة ريال مدريد في كييف .

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأنفيلد في ذهاب الدور الأوروبي.

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