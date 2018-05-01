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الوطن

"ثقافة الأقصر" تحتفل بـ"عيد العمال" بتنظيم فعاليات فنية

أمس PM 11:31
كتب: محمد عبد اللطيف الصغير
"ثقافة الأقصر" تحتفل بـ"عيد العمال" بتنظيم فعاليات فنية

احتفال عيد العمال

 احتفل فرع ثقافة الأقصر، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، اليوم، بـ"عيد العمال"، بتدشين فعاليات فنية شهدتها ساحة سيدي أبو الحجاج بالأقصر، في إطار الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الأقصر بهذه المناسبة.

حضر الاحتفالية الباحث سعد فاروق، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومحمد العدوي، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، وجمهور كبير من المصريين والأجانب.

وتضمنت الاحتفالية عرض لفرقة الموسيقي العربية التي عرضت عددا من الأغاني الوطنية، كما عرض الفنان ياسر فتحي أغنيات شعبية ووطنية لاقت إعجاب الجمهور.

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