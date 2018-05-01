ضبط محاولتي تهريب كمية من "الحشيش" والملابس الأجنبية بجمارك بورسعيد

تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، مساء اليوم، من ضبط كمية كبيرة من مخدر "الحشيش" الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله بمنفذ الشاحنات وملابس جاهزة غير خالصة الرسوم الجمركية بمنفذ الرسوة الجمركي جنوب المحافظة.

وتلقى الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إخطارًا يفيد من السيد حسن، مدير إدارة المنافذ الجمركية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (عمليات)، برئاسة حلمي أبوالحسن، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (التزام)، برئاسة أحمد درويش، ومباحث المنافذ، وجرى إحباط محاولتين تهريب.

جاءت المحاولة الأولى بناء على إخبارية مشتركة من مصطفى هديب، مدير جمرك الشاحنات، والنقيب عمرو الخضري، ضابط مباحث منفذ الشاحنات، بوجود معلومات مفادها اعتزام "ى. أ. م"، سائق السيارة ماركة إيسوزو رقم "ط ع ى 3589" تهريب وإخفاء كمية من المواد المخدرة داخل جسم السيارة، وجرى ترقب وصول السيارة لمنفذ الشاحنات الجمركي، وتشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لتفتيش السيارة من جمال فرحات والسيد نوفل كبيري باحثين، بالتنسيق مع النقيب عمرو الخضري، ضابط مباحث المنفذ، وعند وصول السيارة لمنفذ الشاحنات الجمركي تم تفتيش السيارة فتبين وجود كيس بلاستيك أسود داخل تجويف تابلوه السيارة وبفتح تبين وجود 2 كيس بلاستيك من لدائن شفاف اللون داخل كل منهما 3 طربة بإجمالي 6 طرب "حشيش" ملفوفة بقماش أبيض مختوم بختم دائري داخل الدائرة رأس طائر بها مادة بنية اللون يشتبه أن يكون لمخدر "الحشيش" بوزن إجمالي حوالى كيلو و130 جرام ممنوع تداوله طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

وفى المحاولة الثانية وبناءا على إخبارية مشتركة من مختار السيد مدير إدارة منفذ الرسوة الجمركي والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (عمليات) والنقيب أحمد المغربي، رئيس مباحث المنفذ مفادها اعتزام "أ. أ. ح"، سائق أتوبيس رحلات بورسعيد رقم "1155"، تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية بالسيارة قيادته.

وجرى تشكيل لجنة جمركية من سمير عبدالجواد مدير إدارة بالمنافذ الجمركية وأحمد صندوقة وعلاء الباز كبيري الباحثين ومجدى صلاح مفتش المكافحة عمليات لمتابعة وصول السيارة للمنفذ.

وعند وصول السيارة تم تفتيشها فتبين وجود عن 1337 دستة كلوت حريمي و70 دستة طقم أطفال بناتي (بدي وبلوزه) و 150 قطعة تيشيرت أطفال و150 قطعة بنطلون بيبي و465 قطعة جيبة أطفال و200 قطعة تيشيرت أطفال بناتي والجميع مختلف الألوان والمقاسات والموديلات بوزن إجمالي 360 كيلو جرام والجميع منشأ الصين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مخبأة داخل مخازن مصنعة بأرض السيارة بطول الجانب الأيمن والأيسر بطريقة يصعب كشفها، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبلغت قيمة المضبوطات 83 ألفا و520 جنيها وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 49 ألفا و778 جنيها.

قرر جمال نصار مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط والتحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك وجمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.