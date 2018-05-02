إصابة 20 شخصا إثر تصادم "مقطورة" بأتوبيس نقل عام في أطفيح بالجيزة

أصيب 20 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة نقل "مقطورة"، وأتوبيس نقل عام، منذ قليل، في أثناء سيرهما بالطريق الدولى بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وتبين من التحريات التي أجراها فريق من مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد ناجي كامل رئيس الباحث الجنائية لقطاع جنوب المحافظة، أنّ عجلة القيادة اختلت من يد سائق "المقطورة"، ما أدى إلى اصطدامه بالأتوبيس، في أثناء سيرهما، وأسفر عن وقوع عدد من المصابين، دون خسائر في الأرواح.

وانتقل فريق ضباط المرور والحمالية المدنية بالجيزة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح، وإزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير مرة أخرى.

وأمر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.