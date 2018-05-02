تسجيل الدخول

الوطن

إصابة 20 شخصا إثر تصادم "مقطورة" بأتوبيس نقل عام في أطفيح بالجيزة

منذ 17 دقيقة
كتب: محمود الجارحي وجيهان عبد العزيز
إصابة 20 شخصا إثر تصادم "مقطورة" بأتوبيس نقل عام في أطفيح بالجيزة

صورة أرشيفية

أصيب 20 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة نقل "مقطورة"، وأتوبيس نقل عام، منذ قليل، في أثناء سيرهما بالطريق الدولى بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وتبين من التحريات التي أجراها فريق من مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد ناجي كامل رئيس الباحث الجنائية لقطاع جنوب المحافظة، أنّ عجلة القيادة اختلت من يد سائق "المقطورة"، ما أدى إلى اصطدامه بالأتوبيس، في أثناء سيرهما، وأسفر عن وقوع عدد من المصابين، دون خسائر في الأرواح.

وانتقل فريق ضباط المرور والحمالية المدنية بالجيزة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح، وإزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير مرة أخرى.

وأمر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات. 

أخبار متعلقة

مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين بطريق "الخارجة- أسيوط" بالوادي الجديد

مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين بطريق "الخارجة- أسيوط" بالوادي الجديد
إصابة طالب في حادث تصادم مروري بأبنوب في أسيوط

إصابة طالب في حادث تصادم مروري بأبنوب في أسيوط
إصابة ضابط في حادث تصادم سيارته مع سيارة نقل بطريق الإسماعيلية

إصابة ضابط في حادث تصادم سيارته مع سيارة نقل بطريق الإسماعيلية
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق السخنة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق السخنة

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

إزالة 17 حالة تعد في حملة بقنا

إزالة 17 حالة تعد في حملة بقنا

الدفاع المدني تسيطر على حريق بأحد الأبراج السكنية في الإسماعيلية

الدفاع المدني تسيطر على حريق بأحد الأبراج السكنية في الإسماعيلية

إصابة 20 شخصا إثر تصادم "مقطورة" بأتوبيس نقل عام في أطفيح بالجيزة

إصابة 20 شخصا إثر تصادم "مقطورة" بأتوبيس نقل عام في أطفيح بالجيزة

محمد صلاح: الفوز ببطولة أبطال أوروبا "حلم" .. و"ماتش روما مش سهل خالص"

محمد صلاح: الفوز ببطولة أبطال أوروبا "حلم" .. و"ماتش روما مش سهل خالص"

نائب محافظ القاهرة: استمرار أعمال تطهير بالوعات الصرف بالشوارع

نائب محافظ القاهرة: استمرار أعمال تطهير بالوعات الصرف بالشوارع

اختيارات الوطن

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

محمد مجدى يكتب: معركة مصير

محمد مجدى يكتب: معركة مصير

الأكثر قراءة

عاجل