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الوطن

ساندرا نشأت عن "شعب ورئيس": "سمّعت السيسي صوت الناس"

اليوم AM 01:13
كتب: محمود البدوي
ساندرا نشأت عن "شعب ورئيس": "سمّعت السيسي صوت الناس"

ساندرا نشأت

قالت المخرجة ساندرا نشأت، إنها اعتمدت على التلقائية في الفيلم الوثائقي، الذي أخرجته في عام 2014 بعنوان "خليك فاكر"، موضحة أن السبب وراء تفكيرها في الفيلم هو كثرة البرامج السياسية التي عجزت عن الوصول للناس.

وأضافت نشأت، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "سي بي سي"، أن التلقائية التي اعتمدت عليها في "خليك فاكر"، اعتمدت عليها أيضا في الحلقة التليفزيونية التي قدمتها منذ أشهر بعنوان "شعب ورئيس".

وأشارت إلى أنها عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، آراء المواطنين بشكل عام، مضيفة: "ما كنتش عايزة الرئيس يسمع صوتي، لكن كنت عايزة أسمّعه صوت الناس".

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