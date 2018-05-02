ساندرا نشأت: التحقت بمعهد السينما دون علم والدي.. "عرف بالصدفة"

قالت المخرجة ساندرا نشأت، إن والدها رفض التحاقها بمعهد السينما عكس والدتها التي رحبت بالأمر، شرط أن تكمل دراستها في قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، موضحة أن والدها عرف عن طريق الصدفة أنها التحقت بالمعهد.

وأضافت "نشأت"، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "سي بي سي"، أن والدها عقب مشاهدته لمشروع تخرجها وهو فيلم بعنوان "آخر الشتا"، شاركت في بطولته منى زكي قال لها "إنت شاطرة".

وأشارت إلى أن ظروفها تشابهت مع منى زكي، حيث كان والدها هو الآخر يرفض التحاقها بمعهد السينما.