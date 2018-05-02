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الوطن

لميس جابر عن جامعة الدول العربية: "ملهاش لازمة.. أجروها مفروش"

منذ 11 دقيقة
كتب: شريف سليمان
لميس جابر عن جامعة الدول العربية: "ملهاش لازمة.. أجروها مفروش"

لميس جابر

قالت لميس جابر عضو مجلس النواب، إن القومية العربية وهم كبير، لافتةً إلى أن بعض دولها تتآمر على البعض الآخر.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم حجازي، مقدم برنامج "دائرة الضوء"، المُذاع عبر التليفزيون المصري، إن دول الاتحاد الأوروبي اتحدوا مع بعضهم، على أرضية المصالح المشتركة، رغم كراهيتهم لبعضهم البعض، وهو ما فشلت الدول العربية أن تفعله. 

وأضافت: "الجامعة العربية ملهاش موقف أو قيمة أو اتفقت على شيء عدل أو أخدت موقف عدل، يا ريت يأجروها مفروشة أو ينقلوا فيها وزارة التموين، ملهاش لازمة".

 

 

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