"نيابة الفيوم" تقرر حبس ربة منزل ووالدها لمحاولتهما إلقاء طفل بالشارع

أمرت نيابة مركز سنورس، بمحافظة الفيوم، مساء الثلاثاء، حبس ربة منزل وشقيقتها، ووالدهما، 4 أيام على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار بقال، إثر محاولة إحداهن بالإشتراك مع والدهما، إلقاء طفل رضيع عمره 15 يوما، على جانب طريق جرفس بمركز سنورس.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مركز شرطة سنورس، بضبط كل من "فتحي.ي.ع"، 55 سنة، بالمعاش، ومقيم بمنطقة الصوفي بدائرة قسم ثان الفيوم، و"هناء.ف.ي"، 39 سنة، ربة منزل، مقيمة بنفس العنوان، أثناء محاولتهما إلقاء طفل رضيع ذكر يبلغ من العمر 15 يوما بالقمامة على جانب طريق جرفس القديم، "حفيد الأول ونجل شقيقة الثانية".

وأفاد البيان الأمني، أن الطفل إثر زواج شقيقة الثانية، وتدعى "منى. ف"، 39سنة، ربة منزل، ومقيمة بنفس العنوان، بـ "بدوي.م"، 30 سنة، بقال مقيم بنفس المنطقة، عرفيا دون علم ذويها، واستدعت المباحث والدة الطفل، وبمواجهتها، أقرت بأقوال والدها وشقيقتها، وتم إيداع الطفل بحضانة مستشفى سنورس المركزي.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2399 لسنة 2018م، إداري مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي أمرت بضبط وإحضار والد الطفل، وطلبت تحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة وملابساتها، وإيداع الطفل بأحد دور الرعاية.