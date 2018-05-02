تسجيل الدخول

الوطن

محافظة شمال سيناء تؤكد انفراجة في السلع الغذائية قبل رمضان

اليوم AM 07:05
كتب: محمد مقلد
محافظة شمال سيناء تؤكد انفراجة في السلع الغذائية قبل رمضان

اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء

أكد اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أن الجهات المعنية وافقت على توفير كافة احتياجات شهر رمضان، مما يؤكد أن المحافظة على أبواب انفراجة كبيرة في توفير السلع والمواد الغذائية لتلبية كافة احتياجات المواطنين من خلال شهر رمضان.

وأعلن المحافظ في لقائه مع رؤساء الشعب في الغرفة التجارية وعدد من التجار، أمس الثلاثاء، أنه بالنسبة لاحتياجات شهر رمضان المبارك، يتم التنسيق عن طريق القوات المسلحة ووزارة التموين لتوفير السلع وتوزيعها على تجار الجملة والقطاعي والموزعين لتوصيلها إلى المواطن بسعر مناسب.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية على توفير كافة احتياجات شهر رمضان من مختلف السلع وفي مقدمتها ياميش رمضان وباقي السلع والمواد الغذائية، وأن يتم توزيعها على تجار التجزئة قبل حلول الشهر بوقت كاف لتكون جاهزة لبيعها للمواطنين طوال الشهر وبالسعر المناسب.

وأكد المحافظ أن الجهات المعنية وافقت على إعادة افتتاح المحلات المغلقة في شارع 23 يوليو الرئيسي بالعريش وتشغيلها لتوفير احتياجات المواطنين، كما وافقت على نقل المنتجات الزراعية من العريش والشيخ زويد ورفح من خوج وكنتالوب لتسويقها خارج المحافظة حرصا على صالح المزارعين والمنتجين.

أخبار متعلقة

محافظ شمال سيناء عن التقلبات الجوية: "ربنا يجعلها خفيفة علينا"

محافظ شمال سيناء عن التقلبات الجوية: "ربنا يجعلها خفيفة علينا"
محافظ شمال سيناء يكذب "رايتس ووتش": نستقبل 100 طن من السلع يوميا

محافظ شمال سيناء يكذب "رايتس ووتش": نستقبل 100 طن من السلع يوميا
محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالمحافظة

محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالمحافظة
محافظ شمال سيناء يهدي وزير الأوقاف درع المحافظة في مؤتمر شعبي بالعريش

محافظ شمال سيناء يهدي وزير الأوقاف درع المحافظة في مؤتمر شعبي بالعريش

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

خوذات ذكية يمكنها قراءة نشاط الدماغ للعاملين

خوذات ذكية يمكنها قراءة نشاط الدماغ للعاملين

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

"مستقبل وطن": نرحب بالاندماج تحت رايتنا.. ولن نغير حرف في اسم الحزب

"مستقبل وطن": نرحب بالاندماج تحت رايتنا.. ولن نغير حرف في اسم الحزب

من الأكثر غضبا عند الجوع.. الرجل أم المرأة؟

من الأكثر غضبا عند الجوع.. الرجل أم المرأة؟

مميزات أمنية غير مسبوقة لمدراء مجموعات "واتس آب"

مميزات أمنية غير مسبوقة لمدراء مجموعات "واتس آب"

اختيارات الوطن

بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

الأكثر قراءة

عاجل