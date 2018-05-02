محافظة شمال سيناء تؤكد انفراجة في السلع الغذائية قبل رمضان

أكد اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أن الجهات المعنية وافقت على توفير كافة احتياجات شهر رمضان، مما يؤكد أن المحافظة على أبواب انفراجة كبيرة في توفير السلع والمواد الغذائية لتلبية كافة احتياجات المواطنين من خلال شهر رمضان.

وأعلن المحافظ في لقائه مع رؤساء الشعب في الغرفة التجارية وعدد من التجار، أمس الثلاثاء، أنه بالنسبة لاحتياجات شهر رمضان المبارك، يتم التنسيق عن طريق القوات المسلحة ووزارة التموين لتوفير السلع وتوزيعها على تجار الجملة والقطاعي والموزعين لتوصيلها إلى المواطن بسعر مناسب.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية على توفير كافة احتياجات شهر رمضان من مختلف السلع وفي مقدمتها ياميش رمضان وباقي السلع والمواد الغذائية، وأن يتم توزيعها على تجار التجزئة قبل حلول الشهر بوقت كاف لتكون جاهزة لبيعها للمواطنين طوال الشهر وبالسعر المناسب.

وأكد المحافظ أن الجهات المعنية وافقت على إعادة افتتاح المحلات المغلقة في شارع 23 يوليو الرئيسي بالعريش وتشغيلها لتوفير احتياجات المواطنين، كما وافقت على نقل المنتجات الزراعية من العريش والشيخ زويد ورفح من خوج وكنتالوب لتسويقها خارج المحافظة حرصا على صالح المزارعين والمنتجين.