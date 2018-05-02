تعاون بين "فيت بيت" و"جوجل" في مجال الرعاية الصحية

أعلنت شركة فيت بيت Fitbit الرائدة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء عن خططها للاستفادة من خدمات جوجل السحابية الجديدة للرعاية الصحية Google’s new Cloud Healthcare API، من أجل مواصلة تقدمها في عالم أجهزة الرعاية الصحية القابلة للارتداء.

وتستخدم فيت بيت خدمات جوجل السحابية للرعاية الصحية التي يمكنها قراءة مجموعة متنوعة من أنواع بيانات الرعاية الصحية وتحليل هذه البيانات باستخدام التعلم الآلي في السحابة، وكذلك ستُمكنها من تخزين البيانات التي تم جمعها من خلال أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية بما في ذلك Fitbit Versa الجديدة التي أطلقتها في شهر مارس الماضي.

وستربط هذه البيانات بسجلات طبية إلكترونية وإتاحة هذه البيانات للأطباء، وهي خطوة يمكن أن تساعدهم في منح المزيد من الرعاية الصحية المخصصة، وستساهم شركة "Twine Health" التي استحوذت عليها شركة فيت بيت مؤخرًا في تقديم المزيد من البيانات حول أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم للمساعدة في تدريب المرضى والأطباء معًا على تحسين إدارة حالاتهم المزمنة، حيث أن البيانات التي سيتم جمعها من عدد كبير من المستخدمين ستُساعد بشكل كبير على ذلك.