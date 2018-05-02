روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطعام إلى الشركات والجامعات في أوروبا

أطلقت شركة ستارشيب تكنولوجيز Starship Technologies، روبوتات ذاتية القيادة من أجل خدمة توصيل تجارية واسعة النطاق تستهدف الشركات والجامعات في أوروبا والولايات المتحدة.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت الروبوتات توصل المواد الغذائية والأدوات المكتبية في مساحة محددة 4.3 فدان داخل حرم شركة البرمجيات Intuit في كاليفورنيا.

يستخدم العاملون في الشركة تطبيق Starship لاختيار الطعام الذي يرغبون في طلبه وتحديد موقعهم على الخريطة حيث يجب أن يتم التوصيل وذلك بطريقة مشابهة للطريقة التي يعمل بها تطبيق أوبر Uber. لا تدخل الروبوتات المباني ولكن يمكنها الوصول حتى الباب ويمكن فتحها باستخدام التطبيق، وقد بلغ متوسط وقت عملية التسليم في شركة Intuit ما معدله 17 دقيقة.

وقال Ahti Heinla الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن مستعدون لتوسيع نطاق استخدام روبوتات التوصيل فحتى الآن قمنا بتوصيل الخدمات التجارية في أماكن مختلفة ولكنها كانت محدودة لأننا كنا نعمل على تحسين الخدمة، ولكن بعد التجربة الناجحة مع شركة Intuit ستقدم ستارشيب الآن خدمات توصيل الروبوت إلى شركات أخرى".