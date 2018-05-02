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الوطن

اليوم.. استئناف القوافل التعليمية لطلاب الثانوية بشمال سيناء

اليوم AM 07:05
كتب: محمد مقلد
اليوم.. استئناف القوافل التعليمية لطلاب الثانوية بشمال سيناء

مديرية التعليم بشمال سيناء

تستأنف القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بالعريش، اليوم، والتي تستضيف محاضراتها قاعات الكليات بجامعة العريش، ويحاضر فيها خبراء البرامج التعليمية بالقنوات الفضائية ومؤلفي الكتب المدرسية، وتستمر حتى يوم الجمعة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان عنها، أنه سوف يتم توفير وسائل المواصلات لنقل الطلاب لمكان المحاضرات بجامعة العريش.

فالنسبة لطلاب حي المساعيد والمحيطين بهم بالحيز الجغرافي سيكون تجمعهم في دوران شبرا بالمساعيد مرورا بشارع البحر وحتى الضاحية، أما الطلاب القاطنين بوسط العريش والمناطق القريبة منها التجمع سيكون بالموقف القديم بجوار مسجد الرفاعي، وطلبة حي الريسة التجمع أمام مدرسة أسماء الثانوية بنات.

وأضافت المديرية، أنه سيتم توصيل الطلبة والطالبات إلى مقر المحاضرات ثم العودة وتوصيلهم إلى نفس أماكن التجمع بعد نهاية اليوم والمحاضرات بنفس خط السير "ذهاب وعودة"، وذلك على مدار ثلاث أيام المحددة للقوافل.

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