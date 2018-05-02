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الوطن

تحديث أندرويد أوريو يصل لعدد من الهواتف المحمولة

اليوم AM 08:34
كتب: وكالات
تحديث أندرويد أوريو يصل لعدد من الهواتف المحمولة

تحديث أندرويد

تلقت عدد من الهواتف الذكية التابعة لسلسة Galaxy A بالفعل تحديث أندرويد أوريو الجديد خلال الفترة الماضية، وهناك تقارير حديثة تؤكد الآن أن أحدث هواتف السلسلة الشهيرة  Galaxy A8 2018 و Galaxy A8 + 2018 على وشك الانضمام إلى قائمة هواتف سامسونج التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أوريو.

ووفقا لتقرير من موقع gsmarena، قد تستغرق عملية طرح تحديث أندرويد أورويو لهواتف سامسونج جلاكسي A8 وA8  بلس إصدار عام 2018 بعض الوقت، وتقترح التقارير إطارًا زمنيًا من يوليو إلى أغسطس للإصدار النهائي.

من الجدير بالذكر أن سامسونج من أبرز الشركات التي تسعى لتوفير إصدار أوريو لعدد كبير من هواتفها، إذ كشفت الشركة أيضا هذا الأسبوع عن اقتراب وصول التحديث إلى هواتف جلاكسي s7 و s7 إيدج، وقالت إن من المقرر بدء إطلاقه في منتصف مايو الجاري ما لم يحدث مشكلات تعطل عملية الطرح.

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