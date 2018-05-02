تسجيل الدخول

الوطن

البرلمان البريطاني يناقش إصدار أوامر استدعاء رسمية لـ"زوكربيرج"

اليوم AM 08:35
كتب: وكالات
البرلمان البريطاني يناقش إصدار أوامر استدعاء رسمية لـ"زوكربيرج"

البرلمان البريطانى

يناقش البرلمان البريطاني إصدار أوامر استدعاء رسمية لإجبار "مارك زوكربيرج" على التحدث إلى النواب إذا استمر في رفض القيام بذلك عن طيب خاطر، وقال داميان كولينز، النائب الذي يرأس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضة، إنه يأمل أن يختار زوكربيرج القدوم إلى لندن والتحدث إليهم، ولكن إذا استمر في الرفض، سيتعين عليه إصدار استدعاءات رسمية في المرة المقبلة التي يتواجد فيها مؤسس فيس بوك في المملكة المتحدة.

وفقا لتقرير من موقع "اندبندنت" البريطاني، طلبت اللجنة مرارا وتكرارا من زوكربيرج أن يحضر الاستجواب، ولكنه رفض، وفي الآونة الأخيرة، قالت الشركة إن نائب رئيس الشركة "مايك شروبفر" سيحضر بدلا منه.

وأشار كولينز إلى أن هناك شائعات تقول بأن زوكربيرج سيأتي إلى أوروبا في نهاية شهر مايو، واقترح أن يحضر إلى البرلمان للتحدث حول بعض الأمور الهامة، وإذا لم يفعل ذلك فالبرلمان يملك السلطة لإرغامه على الظهور.

وكتب كولينز، في خطاب موجه إلى رئيس السياسة العامة في فيس بوك بالمملكة المتحدة، أن زوكربيرج لا يخضع عادة لسلطة برلمان المملكة المتحدة، ولكنه سيفعل ذلك في المرة المقبلة التي يدخل فيها البلد، وأنه يأمل أن يرد بشكل إيجابي على هذا الطلب.

أخبار متعلقة

وفد البرلمان يواجه «العموم البريطانى» والإخوان فى لندن

وفد البرلمان يواجه «العموم البريطانى» والإخوان فى لندن

يحدث فى البرلمان البريطانى
إعادة تشكيل «أصدقاء مصر» فى البرلمان البريطانى

إعادة تشكيل «أصدقاء مصر» فى البرلمان البريطانى
فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»
بكري: "شباب بيلعب على الفيس بوك وراء نظرية السيسي ناجح"

بكري: "شباب بيلعب على الفيس بوك وراء نظرية السيسي ناجح"
عمرو أديب: "خلوا بالكم من الفيس بوك.. ومش أي حاجة تصدقوها"

عمرو أديب: "خلوا بالكم من الفيس بوك.. ومش أي حاجة تصدقوها"

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

اليوم.. اجتماع لـ"دعم مصر" لمناقشة فكرة تحوله لحزب سياسي

اليوم.. اجتماع لـ"دعم مصر" لمناقشة فكرة تحوله لحزب سياسي

اتهام رئيس فرع "مساحة" بتسببه بأضرار للدولة بـ10 ملايين جنيه بسوهاج

اتهام رئيس فرع "مساحة" بتسببه بأضرار للدولة بـ10 ملايين جنيه بسوهاج

بلاي ليست| محمد رشدي.. "عرباوي" الأغنية الشعبية

بلاي ليست| محمد رشدي.. "عرباوي" الأغنية الشعبية

تطوير تقنية تسمح للأشخاص بالشعور برسائل الهاتف من خلال الجلد

تطوير تقنية تسمح للأشخاص بالشعور برسائل الهاتف من خلال الجلد

اليوم.. النطق بالحكم على 85 إخوانيا في أحداث عنف وشغب بسوهاج

اليوم.. النطق بالحكم على 85 إخوانيا في أحداث عنف وشغب بسوهاج

اختيارات الوطن

بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

الأكثر قراءة

عاجل