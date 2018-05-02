البرلمان البريطاني يناقش إصدار أوامر استدعاء رسمية لـ"زوكربيرج"

يناقش البرلمان البريطاني إصدار أوامر استدعاء رسمية لإجبار "مارك زوكربيرج" على التحدث إلى النواب إذا استمر في رفض القيام بذلك عن طيب خاطر، وقال داميان كولينز، النائب الذي يرأس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضة، إنه يأمل أن يختار زوكربيرج القدوم إلى لندن والتحدث إليهم، ولكن إذا استمر في الرفض، سيتعين عليه إصدار استدعاءات رسمية في المرة المقبلة التي يتواجد فيها مؤسس فيس بوك في المملكة المتحدة.

وفقا لتقرير من موقع "اندبندنت" البريطاني، طلبت اللجنة مرارا وتكرارا من زوكربيرج أن يحضر الاستجواب، ولكنه رفض، وفي الآونة الأخيرة، قالت الشركة إن نائب رئيس الشركة "مايك شروبفر" سيحضر بدلا منه.

وأشار كولينز إلى أن هناك شائعات تقول بأن زوكربيرج سيأتي إلى أوروبا في نهاية شهر مايو، واقترح أن يحضر إلى البرلمان للتحدث حول بعض الأمور الهامة، وإذا لم يفعل ذلك فالبرلمان يملك السلطة لإرغامه على الظهور.

وكتب كولينز، في خطاب موجه إلى رئيس السياسة العامة في فيس بوك بالمملكة المتحدة، أن زوكربيرج لا يخضع عادة لسلطة برلمان المملكة المتحدة، ولكنه سيفعل ذلك في المرة المقبلة التي يدخل فيها البلد، وأنه يأمل أن يرد بشكل إيجابي على هذا الطلب.