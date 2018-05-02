اتهام رئيس فرع "مساحة" بتسببه بأضرار للدولة بـ10 ملايين جنيه بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على رئيس مكتب المساحة بمدينة المنشأة لاتهامه بالتواطؤ والاشتراك مع عدد من المواطنين بالتربح من أعمال وظيفته واستغلال موقعه الوظيفي وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، وتسببه في أضرار على الدولة بقيمة 10 ملايين جنيه بينما أنكر المتهم ارتكابه لأية مخالفات.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن سوهاج، أن اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية مفادها أن (ع.ع.ع – 57 عاما رئيس مكتب المساحة بالمنشأة) ويقيم شارع السوق - بندر المنشأة، بالتواطؤ والاشتراك مع عدد من المواطنين بالتربح من أعمال وظيفته واستغلال موقعه الوظيفي وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به.

وأضاف البيان، أنه بإجراء التحريات السرية حول الواقعة أكدت صحة تلك المعلومات وأضافت قيام المتحرى عنه بممارسة نشاطه الإجرامي عن طريق إثبات بيانات على خلاف الحقيقة في المخاطبات الخاصة بالمعاينات المرسلة إليه من الشهر العقاري بالمنشأة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في دعاوى صحة توقيع بيع أطيان زراعية بناحية المنشأة، وإثبات بأن جزء من تلك الأطيان تابعه لأملاك الدولة بقصد التربح من أعمال وظيفته مما نتج عنه الإضرار العمدي بالمال العام.

وذكر البيان، بقيام المتحرى عنه بالتلاعب في المعاينات: "الطلب رقم 28 لسنة 2018م في مساحة أرض 6 قراريط بزمام قرية العنبرية – مركز المنشأة - الطلب رقم 30 لسنة 2016م في مساحة أرض 1 قيراط و18 سهما بزمام قرية أولاد علي بالمنشأة - الطلب رقم 247 لسنة 2009 في قطعة أرض مساحتها 270 مترا بزمام قرية الدويرات بالمنشأة "حيث قدر إجمالي الضرر الواقع على المال العام بنحو 10 ملايين جنيه".

وأفاد البيان، بأن تلك المعلومات والتحريات تقرير مكتب الشهر العقاري بالمنشأة حيث تم سؤال المفوض عنه (أحمد.ع.ع – 27 عاما العضو القانوني بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنشأة)، أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ارتكاب تلك الوقائع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1852 إداري مركز المنشأة لسنة 2018 وجار العرض على النيابة العامة.