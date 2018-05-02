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الوطن

مسؤول بـ"النقد الدولي" يدعم تحرك إيران لتوحيد سعر صرف الريـال

منذ 31 دقيقة
كتب: وكالات
مسؤول بـ"النقد الدولي" يدعم تحرك إيران لتوحيد سعر صرف الريـال

عملة إيرانية

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن قرار إيران الشهر الماضي بتوحيد سعر صرف العملة في السوقين الرسمية والحرة لدعم الريـال "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وفقد الريـال الإيراني نصف قيمته تقريبا منذ سبتمبر لأسباب من بينها المخاوف من عودة العقوبات الاقتصادية إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بالخروج من الاتفاق النووي مع طهران.

وقالت السلطات الإيرانية الشهر الماضي، إنها توحد سعر الصرف الرسمي للريـال وسعره في السوق الحرة لصالح سعر موحد عند 42 ألف مقابل الدولار الأمريكي.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن التوحيد يساعد في القضاء على التشوه ويحسن تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أزعور: "يجب أن يكون هذا مصحوبا بالحفاظ على التعديل المالي لخفض مستوى عجز الميزانية، وإصلاح النظام المصرفي، على الأخص البنوك التي تواجه مصاعب، والسماح للقطاع الخاص بالنمو".

ومن المقرر أن يتخذ ترامب قرارا 12 مايو بشأن ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة الخروج من الاتفاق النووي مع إيران، الذي وافقت طهران بموجبه على كبح برنامجها النووي في مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها.

وردا على سؤال بشأن الأثر المحتمل لهذا على الاقتصاد الإيراني والعملة، قال أزعور: "أي خطوة في هذا الاتجاه ستزيد الانكشاف على المخاطر بسبب حالة عدم التيقن التي ستأتي مع ذلك النوع من التغييرات".

وأضاف أن هناك حاجة لمزيد من الحذر فيما يخص إدارة الاقتصاد الكلي بهدف الصمود أمام أي أثر سلبي لتلك السياسات، وأفضل وسيلة للقيام بذلك هي تسريع بعض الإصلاحات المطلوب تطبيقها.

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