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الوطن

"الشباب والرياضة": إنهاء تطوير 3000 مركز شباب ونعمل على 1255 آخرين

منذ 23 دقيقة
كتب: عزة عطية
"الشباب والرياضة": إنهاء تطوير 3000 مركز شباب ونعمل على 1255 آخرين

يوسف الورداني

أكد يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تعمل على تقديم خدمات للاهتمام بجميع شباب الجاليات المتواجده في مصر، وضمان مشاركتهم في الأنشطة الرياضية، وعدم انخراطهم في أي أعمال مخالفة.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تطوير مراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 3 ألاف مركز شباب على مستوى الجمهورية، وجار العمل على تطوير 1255 آخرين لارتقاء بالخدمات المقدمة للشباب.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة، بدأت في تطبيق تجربة تدريب العاملين بمدريريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية لزيادة الوعي لدى العاميلين بالشباب والرياضة، خاصة وأنه لم يتم تقديم أي دورات تدريبية للعاملين بمراكز الشباب خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع الجهات المانحة لتوفير تدريب للعاملين وتطوير مراكز الشباب.

 

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