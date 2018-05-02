غدا.. وزيرة التخطيط تفتتح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية بالسويس

تتجه هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدا، في زيارة تفقدية لمحافظة السويس، لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والتي تتكون من 5 أحياء هي: السويس، وفيصل، والأربعين، والجناين، وعتاقة.

ويصاحب الوزيرة خلال الزيارة، اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية واللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، في إطار خطة الوزارة لميكنة كافة الخدمات الحكومية حرصا على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

ويأتي ذلم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وتقديم خدمات المواطنين إلكترونيا ومن خلال قنوات متعددة، على هامش تحقيق إرضاء المواطن المصري وتوفير الخدمات له بسهولة ويسر فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.

يُشار إلى أن وزيرة التخطيط افتتحت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بحي أول مدينة الإسماعيلية في فبراير الماضي، كما افتتحت المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وكلا من مجالس مدن القنطرة غرب، والقنطرة شرق، وفايد، والقصاصين، وأبوصوير، والتل الكبير، و3 أحياء أول وثاني وثالث لتصبح بذلك محافظة الإسماعيلية من المحافظات الإلكترونية التي تقدم الخدمات الحكومية بشكل مميكن.