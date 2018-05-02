"محلية النواب" تبدأ مناقشة موازنة الإدارات المحلية

بدأ منذ قليل الاجتماع الأول للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة الإدارة المحلية للعام المالي 2018/ 2019، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018/ 2019 عن محافظة الجيزة، وفي الاجتماع الثاني تناقش مشروع موازنة الإدارة المحلية للعام المالي 2018 / 2019، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن محافظتي البحر الأحمر، دمياط.

وفى الاجتماع الثالث، تناقش لجنة الإدارة المحلية مشروع موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018 / 2019، عن محافظة الإسكندرية، وفي الاجتماع الرابع، تناقش مشروع موازنة الإدارة المحلية ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/ 2019، لديوان عام وزارة التنمية المحلية، وهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.‏