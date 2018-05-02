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الوطن

مصدر: محاكمة العادلي في "أموال الداخلية" تعقد بمعهد أمناء الشرطة

منذ 17 دقيقة
كتب: الوليد إسماعيل
مصدر: محاكمة العادلي في "أموال الداخلية" تعقد بمعهد أمناء الشرطة

حبيب العادلي

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، لنظر إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والمتهمون في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، التي تقرر أن تبدأ أولى جلساتها الثلاثاء المقبل الموافق 8 مايو.

وقال مصدر قضائي، لـ"الوطن"، إن المحاكمة ستعقد في معهد أمناء الشرطة بطرة، وهو المكان الذي تعقد فيه الدائرة 14 جلساتها.

كانت محكمة النقض قضت في يناير الماضي بإعادة محاكمة المتهمين وإلغاء حكم سجن "العادلي" وعادت القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمتهم.

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