بينهم العادلي.. تعرف على المتهمين في قضية "أموال الداخلية"

تعود قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من جديد للأضواء، الثلاثاء المقبل، بعد أن حددت محكمة الاستئناف موعد إعادة محاكمة المتهمين فيها، وبينهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

والمتهمون في القضية هم: حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي كبير باحثين بذات الإدارة، وسمير عبدالقادر منصور محاسب بذات الإدارة، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي رئيس الخزينة بوزارة الداخلية بالمعاش، وصلاح عبدالقادر عفيفي رئيس الخزينة، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة، ونوال حلمي عبدالمقصود كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية، وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية، وعلا كمال حموده مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية، ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية.

كانت المحكمة ألغت إدانة المتهمين في يناير الماضي، وأعيدت القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد موعد إعادة محاكمتهم.