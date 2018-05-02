حبس عاطل بتهمة فرض إتاوات على سائقي السيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض إتاوات على سائقي السيارات.

كانت معلومات وردت إلى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بفرض "مرسي. ف" إتاوات على قائدي السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط "السيدة عائشة - البساتين" الكائن بدائرة قسم شرطة الخليفة، وتحصله منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من محافظة القاهرة "كارته" دون وجه حق.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه أثناء تحصيله مبلغ مالي 5 جنيهات عن كل سيارة أجرة داخل الموقف دون وجه حق، وعثر بحوزته على مبلغ مالي 70 جنيها، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه.