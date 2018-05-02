فرنسا توقع عدة اتفاقات مع أستراليا

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، اليوم، عددا من الاتفاقات، في سياق "محور جديد في منطقة المحيطين الهادئ والهندي"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام لقاء ثنائي "لدينا هدف مشترك: أن نجعل من بلدينا طرفي شراكة جديد في منطقة المحيطين الهادئ والهندي".

وعلى صعيد الدفاع، وقع ماكرون وترنبول "اتفاقا ثنائيا يتعلق بتوفير دعم لوجستي متبادل بين القوات المسلحة الفرنسية وقوات الدفاع الأسترالية".

كما تمت "المصادقة" على اتفاق حول الأمن المعلوماتي من خلال "رسالة نوايا" تهدف إلى تعزيز التعاون بين الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن الأنظمة المعلوماتية ومركز الأمن المعلوماتي الأسترالي.

وبحث المسؤولان التعاون بين البلدين على صعيد الأسلحة ولا سيما الاتفاق الموقع عام 2016 لتزويد أستراليا بـ12 غواصة من الجيل الجديد من صنع مجموعة "نافال".

كما صادقا على إرساء مبادرات مشتركة لمكافحة الاحتباس الحراري من أجل "تراثنا المشترك، المحيط الهادئ"، على ما أعلن ماكرون الذي سيزور بعد ذلك جزيرة كاليدونيا الفرنسية القريبة.

وأكدا أن الهدف ليس التصدي لمصالح الصين التي اتخذت موقعا اقتصاديا مهيمنا في المنطقة، بل "الحفاظ على تنمية تقوم على قواعد" و"توازنات المنطقة" وتفادي " هيمنة" طرف ما.