الأكبر بالشرق الأوسط.. والي تفتتح بنك الدم المركزي غدا بعد تطويره

تفتتح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، صباح غد، بنك الدم المركزي بعد تطويره ليصبح أحد أكبر بنوك الدم الأهلية في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي، أن بنك الدم نجح خلال السنوات الأربع الماضية في رفع عدد "قرب الدم" المجمعة من 23845 في 2014، إلى 33938 قربة في 2017، وتضاعفت عدد قرب البلازما المفصولة التى يقدمها البنك للمرضى عدة مرات، فبعد أن كانت 5424 في 2014 وصلت إلى 27774 في 2017، وهو ما يعد طفرة كبيرة في أداء بنك الدم المركزي.

وأشار البيان، إلى أأن عملية التطوير شملت إنشاء هيكل تنظيمي ووظيفي للبنك، وإنشاء إدارات فنية جديدة وفق رؤية إدارية حديثة والتوسع في حملات التبرع بالدم وإنتاج وسائط فيلمية وفنية للتعريف بأهمية التبرع بالدم وفوائده إلى جانب تطبيق برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ببنك الدم المركزي للتمكن من تقديم خدمة طبية متكاملة للمتعاملين مع بنك الدم، وخصوصا لمرضى أنيميا البحر الأبيض المتوسط والهيموفيليا، مع تقديم الدعم النفسي، إضافة إلى اعتماد تطبيق نظم الجودة المطبقة بأحدث بنوك الدم في العالم، ونتيجة هذا التطوير استطاع البنك رفع كفاءة أدائه بحيث تمكن من العمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وزادت قرب الدم المجمعة بمقدار 40%، مابين عام 2014 حتى عام 2017، وزادت وحدات البلازما المفصولة عن نفس الفترة بمقدار 416%.

وأكدت غادة والي، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، أنها حرصت على متابعة مراحل تطوير بنك الدم المركزي منذ بداية عملية التطوير وعلى توفير كافة الإمكانيات ليصبح بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر على مستوى أحدث بنوك الدم في العالم، خاصة أنه يخدم كل فئات المجتمع المصري وعلى رأسهم مرضى الهيموفيليا وأنيميا البحر المتوسط، وغيرهم من مرضى أمراض الدم فضلا عن توفيره لكل مشتقات الدم بأسعار تكلفتها ويمتلك خبرات كبيرة وكفاءات على مستوى رفيع في هذا المجال.

جدير بالذكر، أن الهلال الأحمر شارك في أعمال إغاثيه داخلية وخارجية زادت قيمة ماقدمه فيها على 8 مليون جنية مصري، فضلا تقديم خدمات اجتماعية وصحية لعشرات الألاف من اللاجئين في مصر وتوقيع عدد من الاتفاقيات وبروتكولات التعاون مع الجهات المثيله في عدة دول عربية وأروبية.؟