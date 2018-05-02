الجيش الليبي: الهجوم على "المفوضية" جاء ردا على بيان المجموعة الرباعية

قال العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الهجوم على مفوضية الانتخابات جاء ردا على بيان المجموعة الرباعية بشأن ليبيا.

وأضاف المسماري، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم، أن العاصمة طرابلس خارج سلطة الدولة نهائيا ويوجد بداخلها ميليشيات إرهابية، مؤكدا أن الإخوان المسلمين لا يريدون دخول أي جهة إلى العاصمة طرابلس، مشيرا إلى اغتيال إرهابي للدكتور منعم الشاعري في مدينة درنة.

وأوضح متحدث الجيش أن عملية تحرير درنة من الإرهابيين تحتاج إلى استعدادات خاصة، لافتا إلى أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، زار غرفة عمليات تحرير درنة غربي المدينة.