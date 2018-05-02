غدا.. وزير الكهرباء يفتتح الدورة الثالثة لمؤتمر "التبريد والتكييف"

يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والمهندس خالد فهمي وزير البيئة، انطلاق الدورة الثالثة للمعرض والمؤتمر للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة غدا الخميس.

وقال مهدي محمد مدير عام شركة كايرو اكسبو المنظمة للحدث، إن المعرض يستهدف تحقيق حجم تعاقدات ومبيعات تبلغ نحو 500 مليون جنيه بالإضافة إلى تعاقدات تصدير تصل إلى 50 مليون جنيه، ويضم شركات متخصصة في العزل الحراري الطاقة والتهوية والتبريد والتكييف المركزي وأنظمة التحكم وأنظمة الطاقة ونظم الحماية والمراوح وقطع الغيار ووحدات المناولة وصناعات مغذية ومكملة.

وتشارك أكثر من 100 شركة بالمعرض ويضم للمرة الأولى أجنحة دولية من الصين وغيرها وعدد كبير من الزائرين الدوليين مختلف دول العالم.