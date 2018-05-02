إحالة مراقبين في البحيرة للتحقيق لعدم التزامهما بضوابط الامتحانات

قرر محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، إحالة اثنين من مراقبي الامتحانات بمدرسة طاموس الابتدائية في دمنهور، إلى التحقيق لعدم التزامهما بالتعليمات المنظمة للامتحانات وإهمالهما في عملهما.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، سير الامتحانات بعدد من المدارس بمدينة دمنهور منها مدارس مدحت صبري الابتدائية، والقومية الخاصة، والسادات وطاموس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة، مشددا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال الامتحانات ومحاربة الغش بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم.